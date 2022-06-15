شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعتزم منع المعاملات النقدية في سوق العقارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت ألمانيا أنها تعتزم إصدار تشريع يمنع المعاملات النقدية في سوق العقارات، بغرض تكثيف الجهود في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر قوله في برلين اليوم الأربعاء (مكتوبة في الإنجليزي الخميس):" يظهر تقييمنا الوطني للمخاطر أننا بحاجة إلى بذل المزيد في قطاع العقارات".

وجاء ذلك في كلمة للنائب الثاني للمستشار الألماني أولاف شولتس خلال اجتماع لمنظمة "مجموعة العمل المالي".

يذكر أن ألمانيا تتولى حاليا رئاسة المنظمة التي تضع معايير دولية في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، فيما يتوقع أن تنشر المنظمة في آب/أغسطس المقبل تقريرا عن ألمانيا بعد فحص سجلات الدولة في مكافحة الجرائم المالية.