شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر توقف 413 مهرباً ومهاجراً خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين خلال أسبوع 413 شخصا من مهربين ومهاجرين في عمليات متفرقة بمدن الجزائر.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أنه تم إيقاف 177 مهربا في عمليات منفصلة، وصودر منهم 17 مركبة و38 مولدا كهربائيا و21 مطرقة ضغط و30 طنا من خليط الذهب الخام والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب و28 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

وأضافت أن وحدات من حرس الحدود البحري أوقف 236 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من المحافظات الجزائرية بينهم 84 مهاجرا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وهم في طريقهم إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

من جهة أخرى قبضت وحدات من الجيش على أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة بمدن الجزائر.