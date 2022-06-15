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بالصور.. طوابير أمام محطات الوقود في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أظهرت صور حصلت عليها وكالة الخليج 365، تشكل طوابير أمام محطات الوقود في بغداد.
ويخشى مواطنون من وجود بوادر أزمة وقود جديدة في العاصمة.

ويوم أمس، حمل النائب عن دولة القانون مهند الخزرجي، مسؤولية شحة الوقود في ضل الظروف الراهنة التي يعيشها البلد الى شركة توزيع المنتجات النفطية التي باتت تتعمد مسؤولية اذلال المواطن بوقوفه طوابير او قضاء جل وقته للبحث عنه في المحطات الاخرى اضافة الى الازدحامات المرورية التي زادت من المعاناة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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