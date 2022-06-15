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انت الان تتابع خبر بالصور.. طوابير أمام محطات الوقود في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أظهرت صور حصلت عليها وكالة الخليج 365، تشكل طوابير أمام محطات الوقود في بغداد.
ويخشى مواطنون من وجود بوادر أزمة وقود جديدة في العاصمة.
ويوم أمس، حمل النائب عن دولة القانون مهند الخزرجي، مسؤولية شحة الوقود في ضل الظروف الراهنة التي يعيشها البلد الى شركة توزيع المنتجات النفطية التي باتت تتعمد مسؤولية اذلال المواطن بوقوفه طوابير او قضاء جل وقته للبحث عنه في المحطات الاخرى اضافة الى الازدحامات المرورية التي زادت من المعاناة.
ويوم أمس، حمل النائب عن دولة القانون مهند الخزرجي، مسؤولية شحة الوقود في ضل الظروف الراهنة التي يعيشها البلد الى شركة توزيع المنتجات النفطية التي باتت تتعمد مسؤولية اذلال المواطن بوقوفه طوابير او قضاء جل وقته للبحث عنه في المحطات الاخرى اضافة الى الازدحامات المرورية التي زادت من المعاناة.