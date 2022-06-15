بالصور.. طوابير أمام محطات الوقود في بغداد

ويخشى مواطنون من وجود بوادر أزمة وقود جديدة في العاصمة.

ويوم أمس، حمل النائب عن دولة القانون مهند الخزرجي، مسؤولية شحة الوقود في ضل الظروف الراهنة التي يعيشها البلد الى شركة توزيع المنتجات النفطية التي باتت تتعمد مسؤولية اذلال المواطن بوقوفه طوابير او قضاء جل وقته للبحث عنه في المحطات الاخرى اضافة الى الازدحامات المرورية التي زادت من المعاناة.

