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برشلونة يستغني عن خدمات داني الفيس

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-15 | 18:23

برشلونة يستغني عن خدمات داني الفيس

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أبلغ نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، ظهيره البرازيلي داني ألفيس، بالاستغناء عن خدماته.
وذكرت صحيفة "سبورت" الاسبانية، ان "العلاقة التعاقدية بين برشلونة وألفيس تنتهي في 30 حزيران، وسيتعين على اللاعب، البحث الآن عن فريق جديد".

وأشارت الصحيفة إلى أن "داني ألفيس كان ينتظر عقد اجتماع أخير مع المدرب تشافي هيرنانديز لمناقشة مسألة استمراره".


وأبدى اللاعب المخضرم، استعداده للتفاوض على أي شروط في العقد الجديد مع البارسا، قبل حسم أمر رحيله.

وأوضحت الصحيفة أن "ألفيس كان مستعدًا للتجديد لمدة عام، مع وضع بند يمنح برشلونة، حق فسخ التعاقد في كانون الثاني المقبل".

وذكرت أن "الإدارة في برشلونة، رأت أنه لا توجد أزمة في مركز الظهير الأيمن، خاصة في حالة وصول سيزار أزبيليكويتا من ".

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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