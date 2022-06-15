بعد القصف التركي.. تشديد برلماني على تنفيذ اتفاقية سنجار

وقالت دخيل في بيان ورد لـ الخليج 365، "مرة اخرى تتعرض سنجار الى قصف وضربات جوية تركية بسبب تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني PKK واصراره على البقاء بالرغم من الدعوات المحلية والاقليمية والدولية التي تؤكد على ضرورة احترام اوجاع اهالي سنجار والعمل على اعادتهم من حياة النزوح المؤلمة بعد النكبة التي اصابتهم بسبب غزوة داعش الارهابية عام 2014".وبينت، أن "القصف التركي تسبب ويتسبب في خسائر بشرية ومادية بين المدنيين العزل، وفي الوقت الذي ندعو الى ضرورة احترام السيادة العراقية، فاننا نرفض بشدة بقاء حزب العمال الكردستاني في سنجار، ونناشد المجتمع الدولي بالتدخل والضغط سواء على بغداد او على حزب العمال الكردستاني من اجل ترك اهل سنجار وشانهم، لان الكيل طفح، وليس في مستطاعهم تحمل المزيد من التوترات اليومية والقصف والتهجير والخراب فضلا عن الخسائر البشرية والمادية ناهيكم عن الرعب الذي يصيب الاهالي".وتابعت، أن "حزب العمال الذي بات بمثابة خنجر في خاصرة اهالي سنجار يمنعهم من العودة واعادة اعمار مناطقهم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي".

ودعت دخيل، الحكومة الاتحادية إلى "العمل بجدية على تنفيذ اتفاقية سنجار الموقعة مع حكومة اقليم كردستان برعاية دولية، لانها السبيل الوحيد لاعادة الامن والاستقرار واعادة النازحين السنجاريين لمناطقهم بشكل آمن".

