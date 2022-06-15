المفوضية الأوروبية تعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" عن نائب رئيس المفوضية ماروس سيفكوفيتش قوله، إن "الحكومة البريطانية خرقت القانون الدولي من جانب واحد"، مشيرا إلى أن "خطة جونسون تعني "كسر اتفاق يحمي السلام والاستقرار في أيرلندا الشمالية"، وهو اتفاق تم التوصل إليه قبل ثلاث سنوات فقط".وأضاف: "لا مجال للشك بأنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو سياسي على الإطلاق لتغيير اتفاق دولي من جانب واحد"، مؤكدا أن "فتح الباب لتغيير أحادي الجانب لاتفاقية دولية يعد انتهاكا للقانون الدولي".

وأشار سيفكوفيتش إلى أن "المملكة المتحدة لم "تجلس معنا منذ شباط ولم تعرض أي أفكار بناءة منذ اذار من العام الماضي"، مشددا على أنه "من غير المعقول أن تتمكن المملكة المتحدة من تحديد أنواع البضائع التي ستدخل السوق الأوروبية الموحدة".



وكان جونسون، قال إن "خططه الخاصة بأيرلندا الشمالية ليست "صفقة كبيرة" وتصل إلى حد التعديلات الصغيرة على الوضع الراهن"، مضيفا: "بصراحة ، إنها مجموعة تافهة نسبيا من التعديلات في المخطط الكبير للأشياء".