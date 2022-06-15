شكرا لقرائتكم خبر عن 1730 موقعاً بألمانيا تصدر 355 مليون طن من الكربون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، من جانب الشركات والمصانع الألمانية المسجلة في تجارة الانبعاثات التابعة للاتحاد الأوروبي، في العام الماضي إلى مستوى يقارب مستواها في عام 2019 قبل جائحة كورونا.

جاء ذلك في تقرير لهيئة تجارة الانبعاثات الألمانية في المكتب الاتحادي للبيئة ،والذي تم نشره في مدينة ديساو-روسلاو بولاية سكسونيا-آنهالت اليوم الأربعاء.

وحسب التقرير، أصدرت المواقع المسجلة والبالغ عددها نحو 1730 موقعا نحو 355 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أو الغازات المماثلة بزيادة بـ11% مقارنة بحجم الانبعاثات في 2020.

وأشار التقرير إلى أن هذه الكمية تقل فقط بمقدار نحو 8 مليون طن مقارنة بحجم الانبعاثات في عام 2019.

يذكر أن قطاع الاقتصاد الذي انكمش خلال أزمة كورونا، تعافى مرة أخرى في الوقت الحالي.

من جانبه، قال رئيس المكتب الاتحادي للبيئة ديرك ميسنر إن " عودة الارتفاع في الانبعاثات في عام 2021، ثاني أعوام جائحة كورونا، كانت متوقعة لكن ليس بمقداره هذا" ،مشيرا إلى أنه يبدو أن الاتجاه الذي لوحظ قبل الجائحة والخاص بحدوث تخفيضات قوية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، قد توقف مبدئيا.

وأضاف ميسنر:" يجب أن نتصدى لذلك بشكل حاسم ونمضي قدما في تسريع التخلي عن مصادر الطاقة الأحفورية" ،واعتبر أن هذا الرأي يكتسب المزيد من الصحة في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا ومحاولة زيادة الاستغناء عن روسيا في إمدادات الطاقة.