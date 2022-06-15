البرهان يستثني المؤتمر الوطني من الحوار السوداني

وقال خلال لقائه عدداً من الضباط في القيادة العامة للقوات المسلحة، انه "يتمسك بالحوار الشامل الذي تسهله الآلية الثلاثية "الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا-إيغاد".واضاف أنه "لا مجال لعقد أي تحالف ثنائي مع أي جهة كانت"، موضحا أن "الحوار لا يستثني إلا المؤتمر الوطني".

واشار البرهان الى "وجوب الاستمرار في تطوير القدرات الدفاعية، من أجل التصدي لأي محاولات تستهدف أمن البلاد واستقرارها".

كذلك شدد على أن "المنظومة الأمنية غير قابلة للمزايدة على قوميتها أو أهدافها الوطنية وهي على قلب رجل واحد".

