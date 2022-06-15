انت الان تتابع خبر البرهان يستثني المؤتمر الوطني من الحوار السوداني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، اليوم الاربعاء، على أهمية الحوار بين الفرقاء السياسيين في البلاد.
وقال خلال لقائه عدداً من الضباط في القيادة العامة للقوات المسلحة، انه "يتمسك بالحوار الشامل الذي تسهله الآلية الثلاثية "الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا-إيغاد".
واضاف أنه "لا مجال لعقد أي تحالف ثنائي مع أي جهة كانت"، موضحا أن "الحوار لا يستثني إلا المؤتمر الوطني".
كذلك شدد على أن "المنظومة الأمنية غير قابلة للمزايدة على قوميتها أو أهدافها الوطنية وهي على قلب رجل واحد".
واضاف أنه "لا مجال لعقد أي تحالف ثنائي مع أي جهة كانت"، موضحا أن "الحوار لا يستثني إلا المؤتمر الوطني".
واشار البرهان الى "وجوب الاستمرار في تطوير القدرات الدفاعية، من أجل التصدي لأي محاولات تستهدف أمن البلاد واستقرارها".
كذلك شدد على أن "المنظومة الأمنية غير قابلة للمزايدة على قوميتها أو أهدافها الوطنية وهي على قلب رجل واحد".