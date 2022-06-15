'البنتاغون': سنزود أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة

وقال أوستن في مؤتمر صحافي ببروكسيل ، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي لوزراء الدفاع، أن "بلاده تعمل على تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة".

واضاف أن "تزويد أوكرانيا بصواريخ هيمارس التي أعلن عنها في وقت سابق، سيعزز قدرتها الدفاعية"، مؤكداً "الالتزام بمواصلة تقديم الدعم لها".



في السياق ذاته، قال وزير الدفاع الأميركي أنه "ممتن لكافة الجهود التي بذلت لدعم أوكرانيا"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن التقليل من خطورة الوضع هناك"، متهماً روسيا بتعريض حياة المدنيين للخطر".

وكان ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الاطلسي، قال إن وزراء دفاع التحالف العسكري الذين سيحضرون اجتماعا يستمر يومين بدءا من اليوم الأربعاء، سيناقشون تعزيز إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وطلبي السويد وفنلندا الانضمام إلى الحلف.