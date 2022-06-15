شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية ليوم إضافي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقرر تمديد أعمال الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية ليوم إضافي، بعدما كان على وشك الانهيار بسبب وجود خلافات.

وأعلنت المنظمة، في جنيف اليوم الأربعاء، أن الوزراء سيواصلون مشاوراتهم يوم غد الخميس.

وقال مشاركون إن المفاوضات بشأن اتفاقيات تجارية رئيسية تتعلق بملفات مثل براءات الاختراع المرتبطة بكورونا والإعانات الضارة لمصايد الأسماك تعثرت، بعد بداية واعدة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وذكرت رئيسة المنظمة نجوزي أوكونجو-إيويالا مساء أمس أن "الوقت ينفد أمام إبرام اتفاقيات بناءة". وبدلا من الاستسلام لفكرة فشل المؤتمر، طرحت فكرة التمديد، وهو ما وافق عليه المفاوضون في نهاية الأمر.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لأي دولة من الدول الأعضاء، البالغ عددها 164 دولة، أن تعرقل التوصل لاتفاقات، نظرا لأنه يتعين أن تقرر المنظمة كل الأمور بالإجماع.