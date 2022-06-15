شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي وزراء العدل العرب» يناقش مكافحة الإرهاب والفساد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يناقش المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، عدداً من الملفات والقضايا المهمة، في اجتماعه اليوم الأربعاء، بمقر جامعة الدولة العربية، ومنها اتفاقيات مكافحة الإرهاب والفساد.

ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع، وكيل الأنظمة والتعاون الدولي بوزارة العدل عبدالله بن عدنان السليمي.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة عدد من البنود، منها متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ويشمل جدول الأعمال مناقشة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين، وإعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، وأيضا مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية.

كما يناقش الاجتماع مشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.

ومن المقرر مناقشة مشروع التدابير العربية للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وأيضاً مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالإضافة لمناقشة تعزيز التعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.