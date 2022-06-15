انت الان تتابع خبر أمانة مجلس الوزراء تؤشر مخالفة قانونية على وزارة الصناعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة صادر من الامانة حصلت عليها الخليج 365، اشارت الى "عدم قيام الوزارة بأخذ ما يلزم بشأن الغاء تمديد الخدمة الوظيفية للوكيل يوسف محمد جاسم واحالته الى التقاعد يعد مخالفة لاحام قانون التقاعد الموحد".ووفق الوثقة فإن "الطعن بقرار مؤسسة الشهداء امام القضاء لا يعد سندا لتعطيل نصوص قانونية نافذة وبخلاف ذلك تتحمل وزارتكم المسؤولية عن مخالفة احكام القانون".

وكان النائب احمد الجبوري طالب، هيئة النزاهة بفتح تحقيق في استمرار وكيل وزارة الصناعة "يوسف محمد جاسم الجنابي" بمنصبه رغم بلوغه السن القانوني.