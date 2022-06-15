انت الان تتابع خبر 7 حالات كل ساعة.. تزايد مرعب للطلاق في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

في آخر إحصائية شهرية عن حالات الزواج والطلاق في العراق، نشرها مجلس القضاء الأعلى، بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر ايار الماضي قرابة 22 الف حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق بينها نحو 5270 حالة طلاق أي تم تسجيل أكثر 175 في اليوم الواحد، حيث تصدر العاصمة بغداد القائمة بحالات الزواج والطلاق.

