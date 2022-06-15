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بعد توقف دام لساعات.. إعادة فتح المجال الجوي السويسري

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد توقف دام لساعات.. إعادة فتح المجال الجوي السويسري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت خدمة المراقبة الجوية "سكايغايد" المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية "إعادة فتح" المجال الجوي بعد أن توقفت الرحلات الجوية بالكامل بسبب عطل معلوماتي استمر لساعات.

 

وأوضحت المجموعة في تغريدة "تم حل المشكلة الفنية في سكايغايد ورفع إغلاق المجال الجوي في الساعة 08:30 (06:30 ت غ) أعيد فتح المجال الجوي السويسري واستؤنفت الرحلات الجوية فوق سويسرا وفي مطاري جنيف وزوريخ كذلك"، بدون تحديد سبب العطل.

 

وكانت خدمة المراقبة الجوية "سكايغايد"  قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء في بيان إغلاق المجال الجوي السويسري "حتى إشعار آخر" بسبب عطل معلوماتي أدى إلى توقف الرحلات في مطاري جنيف وزوريخ.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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