تعذيب جسدي ونفسي وآلام مزمنة.. أحمد مناصرة طفل فلسطيني يُعاني من أوضاع نفسية خطيرة في سجون إسرائيل.. وأخصائيين نفسيين يطالبون بالإفراج الفوري عنه «القصة الكاملة»

الشارقة - اميمة ياسر -

في الـ 12 من أكتوبر 2015، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتهم الرشاشة باتجاه الطفلين المقدسيين أحمد مناصرة، وابن عمه حسن مناصرة، في مستوطنة "بسغات زئيف" في القدس المحتلة، بحجة محاولتهما تنفيذ عملية طعن.

أصيب الطفلين بجروح وتُركا ينزفان دماً في الشارع، من دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما، قبل أن يتعرضا لهجوم بشع من المستوطنين بالدعس والضرب المبرح والتنكيل والشتائم، على الرغم من معرفتهم بإصابة كلّ منهما بجروح بالغة الخطورة، ليرتقي حسن شهيداً.

أمّا أحمد، الذي لم يكن قد بلغ الـ 14 من عمره، فأصيب إصابات بالغة، وتم اعتقاله واستجوابه، قبل أن يُنقل إلى المستشفى مكبلاً بالسلاسل، ليمكث هناك في العناية المركزة، وبعد فترة وجيزة يتم شفاؤه بالكامل، وينقل إلى مراكز التحقيق.

"مش متذكر"

ومن داخل أحد مراكز التحقيق، انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "مش متذكر"، وهو مقطع فيديو سرّبه الاحتلال الإسرائيلي ويظهر فيه الطفل أحمد مناصرة، وهو يجيب عن أسئلة ضابط التحقيق ويصرخ: "مش متذكّر".

رابط الفيديو:

كان المشهد مؤام وصادم للغاية، وواحداً من أبرز مشاهد "انتفاضة القدس" التي أرشفَتها الذاكرة الفلسطينية، وما زال عالقاً في أذهان كل مَن رأى وتابع الحدث، وسيبقى عنصراً مهماً في الذاكرة الجماعية للفلسطينيين، ولدى كل المدافعين عن حقوق الطفل والأحرار في العالم أجمع، حتى تحول أحمد إلى أيقونة الانتفاضة وصار معلماً للطفولة الفلسطينية.

تعذيب جسدي ونفسي

أكدت وسائل إعلامية فلسطينية أن المحققين الإسرائيليين استخدموا بشكل واضح التعذيب النفسي على الطفل أحمد مناصرة بالصراخ والشتم وحرمانه من حقه في استشارة محامي واصطحاب أسرته معه، واتباع أسلوب التحقيق الطويل دون توقف والحرمان من النوم والراحة.

وتعرض أحمد المناصرة لضرب مبرح بما في ذلك كسر لجمجمته مما تسبّب في ورم دموي داخلها، ونتيجة للتعذيب الجسدي والتنكيل النفسي، عانى وما زال يعاني من صداع شديد وآلام مزمنة وحادة تلازمه حتى اللحظة.

وفي الـ 11 من يوليو 2016، أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي حكما على أحمد مناصرة بالسجن لمدة 12 عاما، ودفع غرامتين ماليتين، قدرهما على التوالي 180 ألف شيكل.

حملة لإطلاق سراحه

وبعد 7 سنوات من الاعتقال، وتحديداً في أبريل الماضي، دعت هيئة شئون الأسرى والمحررين، إلى المشاركة في حملة إطلاق سراح أحمد مناصرة، نظراً لمعاناته من وضع نفسي وصحي متدهور في زنزانة انفرادية ضيقة بسجن” إيشل” الإسرائيلي.

وأصدرت الهيئة بياناً صحفياً طالبت فيه أن تكون حملة التضامن مع مناصرة مستمرة بكل الأوقات، حتى يتم إنقاذه من عنصرية الاحتلال وحقده.

وأوضحت الهيئة أن جميع مقومات الحياة الإنسانية حتى البدائية منها غائبة عن المعتقل مناصرة، ويتعمد الاحتلال حرمانه من أبسط حقوقه في العلاج، ما يزيد من وضعه سوءا مع مرور الأيام.

"ليتني أستطيع أن أخرجك"

وبعد أن قامت بزيارته، ظهرت والدة أحمد مناصرة في فيديو تقول فيه: "ابني يريدني، يتشبث بالزجاج أثناء الزيارة وأقول له يا ليتني أستطيع أن أخرجك من الزجاج، صرت أحضنه في الهواء وهو يبكي، والجنود يستفزوننا لأقصى حد ويصرخون فينا كي نغادر أنا ووالده".

ولاحقاً، أصدرت عائلة مناصرة بياناً ناشدت فيه العالم الوقوف إلى جانب ابنها، وعلى ضوء ذلك أطلقت شبكة فلسطين العالمية للصحة النفسية حملة للمطالبة بالإفراج عن مناصرة.

تفاقم الحالة الصحية لأحمد مناصرة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، الأسير أحمد مناصرة، إلى مستشفى سجن الرملة بعد تفاقم حالته الصحية النفسية دون أن تفصح عن تفاصيل أخرى.

وأعلن فريق الدفاع عن الطفل مناصرة، أنه تلقى إشعارًا من النيابة الإسرائيلية صباح اليوم بعملية نقل الطفل.

وأشار الفريق إلى أنه تم إبلاغهم بأن طبيب السجن أمر بتحويله قسريًا إلى مستشفى سجن الرملة لمدة 10 أيام.

وحذر الفريق من خطورة الوضع الصحي والنفسي للطفل مناصرة في ظل استمرار عزله الانفرادي، وتجاهل سلطات الاحتلال في إيجاد بدائل عن العزل الذي يؤدي للإضرار به صحيًا ونفسيًا.

وحمل فريق الدفاع عن أحمد مناصرة السلطات الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن حياة الطفل الأسير.