شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح المجال الجوي لسويسرا بعد إغلاقه لساعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "سكاي جايد"، المزودة لخدمات الملاحة الجوية، ومقرها جنيف، إعادة فتح المجال الجوي فوق سويسرا عند الساعة الثامنة والنصف صباحا (0630 بتوقيت جرينتش) بعد إغلاقه لساعات بسبب "عطل فني".

وجرى تحويل عدد من الطائرات التي كان من المفترض أن تهبط في زيوريخ وجنيف لتهبط في دول مجاورة.

وكتب مطار جنيف على موقع تويتر :"أنباء سارة! استؤنفت الحركة الجوية تدريجيا، جرى إلغاء العديد من الرحلات الجوية. وعلى المسافرين مراجعة شركاتهم للتأكد مما إذا كانت رحلاتهم في موعدها".