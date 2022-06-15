شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تدرس رفع قيود ارتداء الكمامات الإلزامي 17 يونيو الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يناقش مركز الإدارة المعني بحالة وباء كورونا في تايلاند رفع قيود ارتداء الكمامات الإلزامي خلال اجتماع يوم 17 يونيو، بعد التراجع المستمر في أعداد الإصابات.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا طلب من الوكالات المعنية دراسة الإرشادات اللازمة لإنهاء القيود وجمع آراء الخبراء لضمان صحة وسلامة الجميع، وفقا للمتحدث باسم الحكومة تاناكورن وانجبونكونجتشانا.

وتراجعت إصابات كورونا الجديدة إلى 2263 حالة خلال 24 ساعة اليوم الأربعاء، انخفاضا من أكثر من 20 ألف إصابة في اليوم في أبريل.