«المنظمة العالمية للتضامن والصداقة والتسامح» تُقيم تظاهرة دولية اعلامية وثقافية في باريس

باريس: في إطار الاحتفال بالاعياد العالمية للأسرة والأمهات في أواخر شهر مايو/ أيار، أقامت المنظمة العالمية للتضامن والصداقة والتسامح تظاهرة دولية اعلامية ثقافية في مدينة الأنوار باريس.

وتخلل البرنامج مداخلات من شخصيات دولية منها الدكتور مازري الحداد رئيس جمعية سيقبا الذي قدم مؤلفاته حول الأوضاع الجيوسياسية في العالم والمنطقة العربية.

كما تم تبادل الخبرات والتجارب من خلال التحاور في أجواء ثقافية راقية برئاسة رئيسة المنظمة سيدة العقربي. وتحرص منظمة وسط التي تناضل من أجل التقارب والتعايش و التضامن والسلام التي تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الإقتصادي و الإجتماعي للأمم المتحدة، على تثمين مكانة الأم و الأسرة للمساهمة في إستقرار و سلامة المجتمع.

وقامت رئيسة المنظمة بتكريم الأم المثالية التي تناضل يوميا من أجل تربية الناشئة والمساهمة في تحقيق التوازن داخل أسرة سليمة و متناسقة.

ووجهت السيدة سيدة العقربي تحية تقدير لكل أم ضحت من أجل أبناءها وغرست فيهم القيم والأخلاق الحميدة.

وكانت المنظمة قد ساهمت في الأسبوع الثقافي الافريقي في منظمة اليونسكو (المنظمة الأممية للعلوم والثقافة) بباريس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لإفريقيا يوم 25 مايو/أيار تحت شعار الإكتفاء الذاتي والتنمية الإقتصادية المستدامة وذلك تحت إشراف السيدة وزيرة التعليم لساحل العاج بإعتباره الدولة المضيفة للأيام الإفريقية.

وفي ختام الأمسية قدم صاحب المطعم السيد عبد السلام السعيداني مائدة من الحلويات الشرقية.