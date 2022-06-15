المالية تباشر بإطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر حزيران - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

باشرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر حزيران الحالي .



الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، قالت أن "دائرة المحاسبة في الوزارة باشرت بتمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة لشهر حزيران".

وبحسب البيان، ودعت الوزارة"كافة وحدات الانفاق التابعة للوزارات الى مراجعة مقر الوزارة / دائرة المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدء باجراءات التمويل".