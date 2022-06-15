مصر.. معهد الفلك يصدر بيانا جديدا بشأن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأن هلال شهر ذو الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء الموافق 29/6/2022م (يوم الرؤية).



وأضاف القاضي، ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (32 - 37 دقيقة).

وتابع القاضي، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (23 – 43 دقيقة).

وبذلك تكون غرة شهر ذو الحجة 1443هـ فلكياً يوم الخميس 30/6/2022م.

وتكون وقفة عرفات لعام 1443هـ فلكياً يوم الجمعة 8/7/2022م.

ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ فلكياً يوم السبت 9/7/2022م.