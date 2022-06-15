شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن يسلم رؤيته للحوار الوطنى للأكاديمية الوطنية للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من حزب حماة الوطن، برئاسة اللواء أركان حرب أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الأكاديمية الوطنية للتدريب، وشارك فى الزيارة اللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجمهورية بالحزب.

كان فى استقبال وفد حزب حماة الوطن الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللواء إيهاب حامد سالم، مستشار العلاقات الحكومية بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقدم الوفد، رؤية حزب حماة الوطن بشأن الحوار الوطني، متضمنة محاور عدة، طبقاً لما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تناولت مقترحات وحلول مبتكرة ولاسيما في الجانب الاقتصادي، والمجالات المرتبطة به من زراعة وصناعة ومشروعات تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي في أقرب وقت، وكذلك الاقتصاد الأخضر.

وتناول اللقاء الحديث عن أهمية وجود سياسة زراعية للدولة المصرية، وإيجاد محفزات للمزارعين، وتطرقت الرؤية لتعديلات تشريعية مختلفة وعلى رأسها إقرار قانون المحليات، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد وفد حماة الوطن، على أن اللقاء كان مثمراً بين الطرفين، وأشاد قيادات الأكاديمية بمقترحات الحزب، ووصفوها بأنها رؤى خارج إطار الصندوق.

وأهدى وفد قيادات الحزب درع حماة الوطن للمدير التنفيذي للأكاديمية، في نهاية اللقاء. وثمن الحزب مجدداً حيادية الحوار.