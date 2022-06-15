شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد البرلمانى الدولى: مصر بذلت ما فى وسعها لإرسال رسالة سلام وأمن للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب دوارتى باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولى، عن فخره وامتنانه للمشاركة في أعمال المؤتمر الثامن للبرلمانيين الشباب، بمدينة شرم الشيخ، مؤكدا أن مصر بذلت كل ما بوسعها لإرسال رسالة سلام وأمن للعالم عبر هذه الاستضافة الكريمة.

وأضاف رئيس الاتحاد البرلماني الدولى خلال كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر الثامن للبرلمانيين الشباب، بشرم الشيخ، ان إرادة الأفراد من شأنها إجراء تغييرا ملحوظا، ونستطيع أن نوحد جهودنا لتحقيق مستقبل أفضل لشعوبنا.

ووجه باتشيكو" رسالة لشباب البرلمانيين قائلا: "عليكم أن تؤمنوا بانكم أساس خطة العمل وأمل شعوبنا من أجل تحقيق مستقبل أفضل".، منوها بأن ما يتناوله مؤتمر "كوب 27" في مصر من حلول لمختلف القضايا ترتكز على الدور المحور لشباب البرلمانيين.

ويشهد المؤتمر مشاركة مكثفة من وفود برلمانية من أكثر من 60 دولة فضلاً عن وفود المنظمات الدولية المراقبة، حيث يتناول المؤتمر قضية تغير المُناخ من وجهة نظر برلمانية شبابية، وهو ما يُمثل المرة الأولى التي تعقد فيها دولة مؤتمراً برلمانياً مُنفصلاً قبل أشهر من استضافتها لدورة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ، وهو ما يُبرهن على إرادة مصرية صادقة لبلورة جهد عالمي مُنظم وعادل على كافة المستويات الحكومية والتشريعية من أجل مكافحة تغير المُناخ وتداعياتها السلبية المُهددة لمقدرات العالم بأسره.