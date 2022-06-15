شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: تمكين الشباب ضرورة لا تقبل التأجيل وجزء من صنع القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن مصر تعتز باستضافتها للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب بمدينة شرم الشيخ، والذى يعد محفلا لصناعة المستقبل، مشيرا إلى أن تمكين الشباب أصبح ضرورة لا تقبل التأجيل وجزءً من صنع القرار.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر، أنه لا صوت يعلو فوق صوت إنقاذ كوكبنا من تداعيات تغير المناخ، مشددا على أن الحد من الانبعاثات أصبح هدفًا عالميا من أجل إنقاذ العالم من أخطار تغير المناخ.

وأشار "جبالي" إلى أن الخطاب المصري تجاه الظاهرة يرتكز على إرساء مبدأ المسؤولية المشتركة لإنقاذ كوكبنا.، حيث أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعتمد على تعظيم كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها.، مضيفا: مصر تحرص على الانخراط في جميع الجهود الدولية الرامية لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

ويشهد المؤتمر مشاركة مكثفة من وفود برلمانية من أكثر من 60 دولة فضلاً عن وفود المنظمات الدولية المراقبة، حيث يتناول المؤتمر قضية تغير المُناخ من وجهة نظر برلمانية شبابية، وهو ما يُمثل المرة الأولى التي تعقد فيها دولة مؤتمراً برلمانياً مُنفصلاً قبل أشهر من استضافتها لدورة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ، وهو ما يُبرهن على إرادة مصرية صادقة لبلورة جهد عالمي مُنظم وعادل على كافة المستويات الحكومية والتشريعية من أجل مكافحة تغير المُناخ وتداعياتها السلبية المُهددة لمقدرات العالم بأسره.