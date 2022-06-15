شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من نواب تنسيقية الأحزاب يشارك بمؤتمر البرلمانيين الشباب بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شارك وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، فى أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، والذى يُعقد فى مدينة شرم الشيخ بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ضم وفد التنسيقية كلا من، محمد إسماعيل وأحمد فتحي ونهي زكي وأميرة صابر، ومن أعضاء مجلس النواب المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، وضياء الدين داوود وعبد المنعم إمام حزب العدل، والنائبة ني نتر وأحمد سمير وسحر البزار .

يشهد المؤتمر مشاركة مكثفة من وفود برلمانية من أكثر من 60 دولة، فضلاً عن وفود المنظمات الدولية المراقبة، حيث يتناول المؤتمر قضية تغير المُناخ من وجهة نظر برلمانية شبابية، وهو ما يُمثل المرة الأولى التي تعقد فيها دولة مؤتمراً برلمانياً مُنفصلاً قبل أشهر من استضافتها لدورة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ، وهو ما يُبرهن على إرادة مصرية صادقة لبلورة جهد عالمي مُنظم وعادل على كافة المستويات الحكومية والتشريعية من أجل مكافحة تغير المُناخ وتداعياتها السلبية المُهددة لمقدرات العالم بأسره.

يُعقد المؤتمر على مدار يومين بواقع أربع جلسات تفاعلية بين البرلمانيين الشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني والخبراء، وهو ما يُشكل حالة حوارية فريدة تجاه قضية تغير المُناخ بكافة أبعادها ومستوياتها، بوصفها القضية الأبرز عالمياً والأكثر تهديداً لكوكب الأرض وموارده ومُقدراته، ستشمل موضوعات المؤتمر حالة تغير المُناخ وتأثيرها على حقوق الانسان والعمل البرلماني لمكافحة تغير المُناخ والشراكة بين المجتمع المدني والبرلمانيين لمكافحة ظاهرة تغير المُناخ.