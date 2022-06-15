شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تستكمل مناقشة قانون ضريبة الأطيان.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، اجتماعا اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشـأن مد إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة1939 الخاص بضريبة الأطيان.

ويهدف مشروع القانون المقدم إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظراً لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

وكان قد شهد مشروع القانون مناقشة داخل الجلسات العامة الماضية، حيث أعلن المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمزيد من الدراسة.

وقال "جبالى" خلال الجلسة العامة: "هناك رأى داخل مجلس النواب أن يتم إيقاف المد لمدة 3 سنوات" وهنا تعالت الأصوات داخل القاعة فقال رئيس المجلس:" أصبروا يمكن الحكومة تمد الإيقاف لمدة 10 سنوات، وسوف نرجئ الموافقة على هذه المادة".