شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الدفاع بـ «حلف الأطلسي» يبحثون إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون أمريكيون إن من المتوقع أن يناقش العشرات من وزراء الدفاع من دول حلف شمال الأطلسي وأجزاء أخرى من العالم اليوم الأربعاء في بروكسل إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، في الوقت الذي تدعو فيه كييف إلى زيادة كبيرة في شحنات الأسلحة للمساعدة في صد القوات الروسية في شرق أوكرانيا.

ومعركة سيفيرودونيتسك- المدينة التي كان عدد سكانها أكثر من 100 ألف قبل الحرب- هي الآن أكبر معركة في أوكرانيا مع تحول الصراع إلى حرب استنزاف طاحنة.

وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني يوم الاثنين إن أوكرانيا بحاجة إلى 1000 مدفع هاوتزر و 500 دبابة و 1000 طائرة مسيرة وأسلحة ثقيلة أخرى. ووعدت الدول الغربية بأسلحة تشمل صواريخ أمريكية متقدمة. لكن نشرها يستغرق وقتا، وستحتاج أوكرانيا دعما غربيا مستمرا للانتقال إلى الإمدادات والأنظمة الجديدة مع تضاؤل مخزونات الأسلحة والذخائر التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.

ويقود اجتماع اليوم الأربعاء على هامش اجتماع لوزراء دفاع حلف الأطلسي، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وهي المرة الثالثة التي تجتمع فيها المجموعة التي تضم حوالي 50 دولة لمناقشة وتنسيق المساعدات لأوكرانيا. وكان الاجتماع المباشر السابق في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا في أبريل نيسان.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "روسيا لم تتخل عن القتال، على الرغم من التقدم الهزيل للغاية ... ما لدينا هو هذه العملية الروسية الطاحنة البطيئة".

وأضاف المسؤول "لذا فإن السؤال هو ما الذي يحتاجه الأوكرانيون لمواصلة النجاح الذي حققوه بالفعل في إبطاء وإحباط ذلك الهدف الروسي، وسيكون هذا محورا رئيسيا لاجتماع وزراء الدفاع".