الصحة العالمية تعقد اجتماعاً لتقييم خطورة «جدري القردة»

نيويورك: أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أنها ستعقد اجتماعاً طارئاً في 23 يونيو (حزيران) لتحديد إن كانت ستصنّف تفشي جدري القردة عالمياً على أنه حالة طوارئ صحية عامة تستدعي قلقاً دولياً.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحافيين إن "تفشي جدري القردة غير عادي ومقلق، لهذا السبب، قررت عقد اجتماع للجنة الطوارئ بموجب القواعد الصحية الدولية الأسبوع المقبل، لتقييم إن كان هذا التفشي يمثّل حالة طوارئ صحية تثير القلق دولياً".