تدمير أحد معسكرات 'داعش' في ديالى - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، تدمير أحد أوكار تنظيم داعش في محافظة ديالى.

وذكر إعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، أن " قوة من اللواء 22 بالحشد الشعبي، عثرت على احد معسكرات فلول داعش في منطقة الميتة ضمن عمليات التفتيش لمناطق حاوي العظيم في ديالى، اذ تم تدمير المعسكر بالكامل الذي يحتوي أنفاقا اتخذته عناصر داعش لإيواء وتدريب عناصرها".



وأشار البيان إلى أنه "تم ضبط أيضاً مواد لوجستية وقناني ماء للشرب داخل المعسكر".

