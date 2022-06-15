انت الان تتابع خبر تعرف إلى قائمة المنتخبات المتأهلة رسمياً لمونديال قطر 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتأهل المنتخب الكوستاريكي بعد فوزه على نيوزيلندا بهدف نظيف من توقيع جويل كامبل في الدقيقة 3.

وستنضم كوستاريكا إلى المجموعة الخامسة مع إسبانيا وألمانيا واليابان، في البطولة المقررة بين 21 تشرين الثاني/ نوفمبر و18 كانون الأول/ ديسمبر في قطر.



وهذه هي المرة السادسة التي تصعد فيها كوستاريكا لنهائيات كأس العالم بعد أعوام 1990 و2002 و2006 و2014 و2018، وكانت أبرز مشاركاتها في 2014، عندما بلغت ربع النهائي وخسرت بركلات الترجيح أمام هولندا.

في المقابل، فشلت نيوزيلندا في التواجد للمرة الثالثة في الحدث العالمي بعد عامي 1982 و2010.

وفي ما يلي قائمة المنتخبات الـ32 المتأهلة لمونديال "قطر 2022":

الدولة المضيفة: قطر (آسيا).

أوروبا: ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا، إنكلترا، سويسرا، هولندا، البرتغال، بولندا، ويلز.



البرازيل، الأرجنتين، الإكوادور، الأوروغواي.

آسيا: إيران، كوريا الجنوبية، اليابان، السعودية، أستراليا.

كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي): كندا، المكسيك، الولايات المتحدة، كوستاريكا.

أفريقيا: غانا، السنغال، المغرب، تونس، الكاميرون.