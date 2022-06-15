يونس محمود: رصدنا ما يقارب 34 لاعباً مغترباً لتدعيم المنتخب الوطني

الخليج 365 – رياضة

حدّد الاتحاد العراقي لكرة القدم خطة عمله المقبلة، بخصوص استقطاب اللاعبين المغتربين، الناشطين في الدوريات الأوروبية، لصفوف منتخب العراق الأول.



وقال مشرف المنتخب العراقي، يونس محمود، في لقاء متلفز تابعته الخليج 365،: "لدينا خطة عمل مدروسة ومعتمدة للمرحلة المقبلة، بما يتعلق بمواهب الكرة العراقية في المهجر، حيث تم رصد ما يقارب 34 لاعباً مغترباً، يلعبون في مختلف الدوريات خارج البلد، والأغلب منهم يلعبون في الدوريات الأوروبية".

وأضاف النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة العراقي: "ننتظر تسمية المدرب الأجنبي الجديد، لنضع له قائمة اللاعبين المغتربين، والتي ستتجاوز الـ30 لاعباً، وسيكون له القرار الأول والأخير في استدعاء الأفضل منهم، دون أية تدخلات أو تأثيرات، فنحن نبحث عن اللاعبين الأجدر لتمثيل المنتخب الوطني، سواء كان لاعباً محلياً أو مغترباً".

وأوضح النجم السابق لمنتخب "أسود الرافدين"، الذي تُوج بلقب كأس آسيا 2007، أنه ليس كل لاعب "مغترب" تكتمل أوراقه القانونية، فإنه أصبح قادراً على تمثيل المنتخب، معيار اللعب يجب أن يكون العطاء الفني"، مشيراً إلى أن "القائمة المؤلفة من 34 لاعباً لا يستحق جميعها تمثيل الفريق الوطني، والأمر سيترك برمته للكادر الفني الجديد".