انت الان تتابع خبر حقيقة وفاة الفنان العراقي عبد الستار البصري والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نفى الفنان العراقي عبد الستار البصري، اليوم الأربعاء، الانباء المتداولة بشأن وفاته.
وقال البصري عبر انستغرام: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاتي وهو عار عن الصحة".
وتابع، "الحمد لله الذي انعم علي بالصحة والعافية والشكر الجزيل لكل من اتصل واطمأن واكرر الخبر كاذب"، مبينا أن "هذه المواقع غير مهنية وهدفها زيادة عدد المتابعين".
وتابع، "الحمد لله الذي انعم علي بالصحة والعافية والشكر الجزيل لكل من اتصل واطمأن واكرر الخبر كاذب"، مبينا أن "هذه المواقع غير مهنية وهدفها زيادة عدد المتابعين".