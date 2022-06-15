حقيقة وفاة الفنان العراقي عبد الستار البصري

وقال البصري عبر انستغرام: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاتي وهو عار عن الصحة".

وتابع، "الحمد لله الذي انعم علي بالصحة والعافية والشكر الجزيل لكل من اتصل واطمأن واكرر الخبر كاذب"، مبينا أن "هذه المواقع غير مهنية وهدفها زيادة عدد المتابعين".

