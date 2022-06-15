أمريكا تؤكد التزامها بمساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدة لتايوان للدفاع عن نفسها وللحفاظ على الوضع الراهن.



وقال وزير الخارجية الأمريكي، في مقابلة مع قناة "PBS" ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عسكريا عن تايوان إذا هاجمتها الصين: "لقد أوضحنا أن التزامنا بمساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها مستمر وسيستمر".

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة "ملتزمة بسياسة صين واحدة"، وفي نفس الوقت، قال إن الولايات المتحدة "ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها بموجب قانون العلاقات مع تايوان"، ويجب أن تكون واشنطن واثقة من أن "تايوان لديها الوسائل التي تضمن لها الدفاع عن نفسها وفي نهاية المطاف، لردع أي عدوان".

وأضاف أن "الوضع الراهن قائم بشأن قضية تايوان، ونحن مصممون على ضمان ألا يحاول أحد تغييره من جانب واحد".

وقال بلينكين "على مدى السنوات العشر الماضية، رأينا أن السلوك الصيني أصبح قمعيا أكثر في الداخل وأكثر عدوانية في الخارج، بما في ذلك الإجراءات التي اتخذتها ضد تايوان والتي من المحتمل أن تكون خطيرة ومزعزعة للاستقرار".