شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تعاود الارتفاع وتلامس الـ 10 آلاف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عاودت الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية الارتفاع مجددا لتلامس حاجز العشرة آلاف إصابة يوميا ، بعد يوم من تراجعها إلى أدنى مستوى منذ خمسة أشهر.

ونقلت وكالة يونهاب عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد أضافت 9778 إصابة جديدة، بينها 41 إصابة لأشخاص قادمين من الخارج، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 18 مليونا و239 ألفا و56 إصابة.

وارتفعت حصيلة اليوم بعد تراجعها إلى 3828 يوم الاثنين، في أدنى معدل منذ تسجيل 3094 إصابة في 11 كانون الثاني/يناير.

وأظهرت الإصابات اليومية اتجاها هبوطيا بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند أكثر من 620 ألفا في منتصف آذار/مارس.

وسجلت البلاد حالتي وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 24390 حالة.