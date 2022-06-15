شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 235 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأربعاء إن بر الصين الرئيسي سجل 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، منها 77 إصابة مصحوبة بأعراض و158 بلا أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 230 إصابة جديدة، منها 95 إصابة مصحوبة بأعراض و135 بلا أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل حصيلة الوفيات عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 225054 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

ورصدت العاصمة بكين 25 إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل 42 في اليوم السابق، و38 إصابة محلية جديدة بلا أعراض مقابل 32 إصابة في اليوم السابق.

كما رصدت شنغهاي 13 إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل ثلاثة في اليوم السابق، وحالتين محليتين جديدتين بلا أعراض مقابل 14 في اليوم السابق.