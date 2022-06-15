شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مؤهلات دراسية مسموح لها بمزاولة مهنة العلاج الطبيعى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن القانون رقم 3 لسنة 1985 بتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى حتى عام 2022، ضوابط بشأن منح ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، سواء المؤهلات الدراسية أو اشتراطات اخرى، وفيما يلى نستعرض هذه الشروط بالتفصيل.

ووفقا للقانون.

يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى ما يأتى:

- أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية أو من رعايا الدول التى تعامل المصريين بالمثل.

- أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:

( أ ) بكالوريوس العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية.

(ب) بكالوريوس العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.

(جـ) دبلوم البعثة الداخلية فى العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.

(د) شهادة أجنبية معادلة لأى من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.