شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي يحذر من الانجرار للعنف والإضرار بمصلحة العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، من الدعوات إلى الانجرار للعنف والإضرار بالمصلحة العامة، مطالبًا القوى السياسية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب والوطن.

وقال الكاظمي خلال جلسة للحكومة: «علينا اليوم أن نفكر بحاضرنا ومستقبلنا.. وأن نتعلم مما جرى في السنوات الماضية، وأن نعمل بكل طاقاتنا من أجل مستقبل أجيالنا». وأضاف إن «الأمن اليوم ممسوك بجهود وتضحيات قواتنا الأمنية، على اختلاف صنوفها والحدود مؤمنة بشكل كبير جدا، أنا أشرف بشكل يومي على عمليات عسكرية وأمنية».

وأكد أن القوات العراقية «جاهزة وحاضرة للدفاع عن كل العراق والعراقيين، ولن أدخل في الحديث السياسي، وعلى القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب والوطن».

وقال إن «الحكومة واجهت أصعب الظروف، واستطاعت أن تجتازها عبر تدابير صعبة ومهمة أثبتت نجاحها، وهناك من يحاول عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أن يحرض على العنف والفوضى، وهذا أمر غير مقبول، وسيقع تحت المساءلة القانونية».

وأضاف: «هناك من يستغل المنابر الإعلامية للدعوة إلى الانجرار للعنف والإضرار بالمصلحة العامة للمواطنين»، داعيا الجميع إلى عدم الانخداع والانسياق وراء هذه الدعوات، وعلى الجميع التحلي بالصبر، والحكمة، والعقلانية، وتغليب مصلحة العراق والعراقيين.

وأكد الكاظمي أن «البلد لا يتحمل، والحكومة تعمل بكل جهودها، وهي بحاجة إلى الموازنة والاستقرار كي تمضي بمشاريعها لخدمة المواطن، واستقرار الأوضاع المعاشية للمواطنين».