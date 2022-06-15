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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحول في الحرب.. خسائر أوكرانية مؤلمة وشكاوى من تأخر السلاح

الأربعاء 15 يونيو 2022

الخليج 365

وسط "تفوق روسي" في التسليح، شكت أوكرانيا من تأخر وصول مساعدات الأسلحة التي طلبتها من الخارج، في وضع طالب الناتو بضرورة تغييره.



فالقيادة العسكرية الأوكرانية أكدت الثلاثاء، إن كييف لم تتسلم حتى الآن سوى 10% فقط من مساعدات الأسلحة التي طلبتها من الخارج، مؤكدة أنها لن تتمكن من كسب هذه "الحرب" دون مساعدة من الشركاء.

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني في التلفزيون الرسمي الثلاثاء، إن روسيا متفوقة بشكل لا حد له في التسليح وعدد الجنود، مشيرة إلى أن أوكرانيا تطلق يوميا ما يتراوح بين 5000 و6000 قذيفة مدفعية، بينما تطلق روسيا عشرة أضعاف هذا العدد.

وتابعت ماليار: "بغض النظر عما تبذله أوكرانيا من جهد وبغض النظر عن مدى احترافية جيشنا، فإننا لن نتمكن من كسب هذه الحرب بدون مساعدة من الشركاء"، مطالبة الداعمين الأجانب بإعداد جداول زمنية واضحة لمساعداتهم العسكرية.

تسريع توريد الأسلحة

من جانبه، طالب ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتسريع توريدات الأسلحة، قائلة في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "في الصباح كرواسون مع الصواريخ وفي الليل صفارات إنذار تغني أغنية طابت ليلتك، وهناك مدن يمتد تاريخها لألف عام، تختفي، هذا سيكون الواقع إذا ظلت وتيرة توريد الأسلحة بهذا الشكل".

الطلب نفسه، كرره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والذي قال الثلاثاء، إن قوات بلاده تتكبد خسائر مؤلمة في القتال ضد القوات الروسية في كل من مدينة سيفيرودونتسك ومنطقة خاركيف.

وأضاف في خطاب ألقاه في وقت متأخر من الليل أن أوكرانيا بحاجة الآن إلى أسلحة حديثة مضادة للصواريخ، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك مبرر للدول الشريكة لتأخير تسليمها.

خسائر مؤلمة

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن بعض الصواريخ الروسية تتفادى الدفاعات موقعة إصابات، مضيفًا: "تقع أشرس المعارك، كما في السابق، في سيفيرودونتسك وغيرها من البلدات والمجتمعات المجاورة. الخسائر مؤلمة للأسف".

واستطرد: "لكن علينا أن نتماسك- فهو أمر بالغ الأهمية في دونباس. فكلما تكبد العدو المزيد من الخسائر هناك، تراجعت قوته بما يحول دون مواصلة عدوانه".

وأشار إلى أن أوكرانيا تشهد أيضا "خسائر مؤلمة" في منطقة خاركيف شرقي كييف، حيث تحاول روسيا تعزيز موقفها بعد أن دُفعت للتقهقر في الآونة الأخيرة. وقال "المعارك مستمرة هناك وعلينا مواصلة القتال، والقتال بقوة".

الناتو يعلق

بدوره، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الثلاثاء، أن على الدول الغربية إرسال مزيد من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا فيما تحرز روسيا تقدّما في شرق البلاد.

وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي في لاهاي بعد اجتماعه بزعماء سبعة حلفاء أوروبيين في الناتو قبل قمة رئيسية: "نعم، يجب أن تحصل أوكرانيا على مزيد من الأسلحة الثقيلة".

الوضع الميداني

القوات المسلحة الأوكرانية قالت في بيان، إن القوات الروسية نفذت عمليات هجومية في عدة مواقع شرقي أوكرانيا، فيما يتواصل قتال الشوارع العنيف للسيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك المهمة من الناحية الاستراتيجية.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في أحدث تقاريرها، إن روسيا تعيد حشد قواتها وتحاول جلب التعزيزات، مشيرة إلى أن "هناك هجمات روسية في روبيجنه في خاركيف وزولوتي في منطقة لوهانسك، صد الجنود الأوكرانيون أحدها في بيريستوف بمنطقة دونيستك"، على حد قولها.

وذكر تقرير أن المدفعية الروسية الثقيلة تطلق القذائف على جميع قطاعات الجبهة تقريبا شرقي أوكرانيا وجنوبها .