شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "التنسيقية" يبحث رعاية نموذج محاكاة النظام السياسي بمعهد العلوم الإدارية في أوسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، في المعهد العالي للعلوم الإدارية في أوسيم بمحافظة الجيزة، المهندس عمرو جلال، نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الإدارية، والمهندس حسني جلال، نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون التطوير، والدكتور محمد عيد حسونة، عميد المعهد، ومحمد حسين سالم، أمين عام المعهد، والدكتور عبدالمقصود توفيق، وكيل المعهد، لبحث رعاية التنسيقية لنموذج محاكاة النظام السياسي المصري.

وناقش الطرفان، رعاية التنسيقية لنماذج المحاكاة وتدريب الطلاب وتأهيلهم، في سبيل السعي المشترك بين إدارة المعهد والتنسيقية في بناء الإنسان وإخراج جيل واعي سياسيا وعلميا.

ضم وفد التنسيقية، النائب علاء عصام، النائب أكمل نجاتي، والنائبة مارثا محروس، والمهندس كريم عبد العاطي، مؤمن ممدوح ، وأسامة هشام.