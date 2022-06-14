صحيفة أمريكية تكشف: القوات الأوكرانية تواجه مشاكل كبيرة

وقالت الصحيفة إن "الأسلحة القوية المضادة للدبابات أصبحت ترمز إلى تورط الولايات المتحدة في أوكرانيا، لكن النقاد يقولون إن خدمة الدعم الفني في أوكرانيا غير متوفرة".

وأضافت أن "الأوكرانيين يوجهون مشكلة ملحة، حيث أن قاذفات صواريخ جافلين التي تم تقديمها إليهم غير صالحة للعمل ولا يمكن لأحد لديهم إصلاحها".

