تركيا تؤكد أنها آمنة بعد التحذيرات الإسرائيلية

أكدت وزارة الخارجية التركية أمس أن تركيا «بلد آمن»، في رد غير مباشر على السلطات الإسرائيلية التي دعت رعاياها إلى مغادرة البلاد على خلفية التهديدات الإيرانية الأخيرة باستهداف إسرائيليين.

وقالت الوزارة في بيان «أصدرت بعض الدول تحذيرات لمواطنيها في تركيا (...) تركيا بلد آمن وتواصل محاربة الإرهاب داخل وخارج حدودها».