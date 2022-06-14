الكويت: ولي العهد الشيخ مشعل بصحّة جيدة بعد وعكة صحيّة

14 يونيو , 2022
ولي العهد الشيخ مشعل الصباح.
أعلن الديوان الأميري الكويتي أن ولي العهد الشيخ مشعل الصباح، بصحة جيدة بعد وعكة صحية احتاج على إثرها إلى راحة مؤقتة.
وقال الديوان في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا): «يطمئن الديوان الأميري الشعب الكويتي الوفي بأن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتمتع بصحة وعافية بعد أن ألمت به وعكة صحية احتاج على إثرها إلى راحة مؤقتة».
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