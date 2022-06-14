ألمانيا: أمن إمدادات الغاز لا يزال مضموناً

14 يونيو , 2022 برلين: أكدت الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء، أن تأمين إمدادات الغاز في ألمانيا لا يزال مضموناً. وصرحت بذلك متحدثة باسم وزارة الاقتصاد رداً على خفض شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" لكميات الغاز القصوى عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى ألمانيا بنسبة 40%. وقالت المتحدثة: "نحن نراقب الوضع ونتحقق منه". وبررت غازبروم الخفض بتأخر أعمال إصلاح تتولاها شركة "سيمنز" الألمانية، ويعتبر "نورد ستريم 1" الخط الرئيسي لإمداد ألمانيا بالغاز الروسي.

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