شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وفدا من حزب الجيل برئاسة ناجى الشهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد من حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجى الشهابي رئيس الحزب بالدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية التى ستدير الحوار الوطنى، والمستشار محمود فوزى رئيس الإدارة الفنية، وذلك لطرح رؤية الحزب والمحاور الرئيسية التى يضمها.

فى البداية رحب ناجي الشهابي وأعضاء والوفد المرافق له باختيار ضياء رشوان منسقا عاما للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزى رئيساً للإدارة الفنية.

وأشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية بقرار إدارة الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل بتشكيل مجلس أمناء للحوار الوطني من 15 عضواً من مختلف التيارات السياسية والمجتمعية.

وأكد رئيس حزب الجيل علي ثقته فى كل الخطوات المصاحبة لدعوة الرئيس للحوار الوطنى، وأعرب عن أمله فى حوار وطنى جاد وشامل لا يقصى أحد ويشمل كل المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بحيث يحقق الأهداف التى يرجوها الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى منه بحيث يمكن الوطن الغالى من مواجهة كل التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التى تواجهه ويتغلب عليها.

واستعرض الشهابي والوفد المرافق له الأوراق المقدمة من الحزب حول المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتى اقترحها لتكون ضمن جدول أعمال الحوار الوطنى، وتضمنت مستقبل الحياة الحزبية في مصر، وإصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية لتقوم بدورها فى رفع معاناة الجماهير اليومية مما يرفع معدلات الرضا الشعبي وتضمن في المحور الاقتصادي خطة لدعم الصناعة الوطنية وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وايضا مقترح لإجراءات إقتصادية لتحفيز الاستثمار ورفع معدلات الاداء الاقتصادي أما بالنسبة للمحور الاجتماعي فقد تضمن كيفية مواجهة الغلاء والاحتكار والسيطرة علي الاسواق وتحفيز المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص.

ضم الوفد الدكتور حمدى عبد اللطيف الأمين العام لحزب الجيل ومحمد القاضى نائب رئيس حزب الجيل، وعبد الصمد سليمان نائب رئيس الحزب، ومشيرة حسين الأمين العام المساعد وأمينة المرأة، ومحمود عز الأمين العام المساعد للحزب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد محسن قاسم أمين التنظيم ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومحمد شهاب أمين الإعلام والمتحدث الرسمي، ود. نادر خضر آمين اللجنة الاقتصادية، وعمرو فتوح أمين لجنة الصناعة، ونسمة حمدي عضو أمانة الشباب وعضو التنسيقية، وريم القاضي أمين مساعد أمانة الشباب و عضو التنسيقية .