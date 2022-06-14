أمين عام حماة الوطن: مشاركة جميع التيارات السياسية فى الحوار يخدم مصلحة الوطن

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القاهرة - سامية سيد - قال طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن مشاركة جميع التيارات السياسية فى الحوار الوطنى، سيكون فى مصلحة الوطن.

وأضاف طارق نصير، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن هناك أهمية كبيرة بشأن العمل على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى إطار الحوار الوطنى، وتقدم حزب حماة الوطن برؤية متكاملة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، لإدارة الحوار الوطني بمحاوره المختلفة.

وأوضح اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، أن مضمون الحوار وتفعيله سوف يكون من خلال تنويع المحاور من كافة الأطياف التي ستشارك في الحوار الوطني، سواء كانت معارضة أو أحزاب سياسية غير معارضة، وسوف يتم التواصل إلى توافق لجمهورية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتابع أمين عام حزب حماة الوطن: "طالبنا بتدشين موقع إلكتروني للتواصل مع الشباب، من مختلف التيارات السياسية والحزبية، كما طالبنا بضرورة أن يشمل الحوار كافة المحافظات".