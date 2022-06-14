شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سليمان وهدان: هدفنا ليس استقالة اتحاد الكرة بل محاسبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، أنه قدم طلب إحاطة بسبب نتائج المنتخب الوطنى وإدارة الرياضة في مصر، مشيرا إلى أن الاستقالة ليست الهدف، ولكن لابد أن تكون هناك محاسبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على: "تقدمت بطلب إحاطة من قبل بسبب صفر المونديال ووزير الرياضة قدم استقالته ورئيس اتحاد الكرة قدم استقالته ولكن لم تتم محاسبة أحد، لا بد من تشكيل لجنة تقضى حقائق، رئيس اتحاد الكرة أعلن عن مشروع اسمه الهدف وقال إن تكلفته 600 مليون جنيه ولا أحد يعرف أين هو غير موجود على الأرض".

وتابع: "لا يوجد حمرة خجل، والشعب المصرى عامل محاكمة شعبية لاتحاد الكرة وأتمنى أن يشعروا بغضب الشارع".