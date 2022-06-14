شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تستكمل غدا مناقشة مشروع قانون إيقاف العمل بضريبة الأطيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، اجتماعا غدا، الأربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

يأتى ذلك بعدما أجل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون لمزيد من الدراسة بعد طلب بعض النواب زيادة مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان ومطالب أخرى بإلغاء القانون.

وكان المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، أعلن إرجاء الموافقة النهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

وقال "جبالى" خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضي: "هناك رأى داخل مجلس النواب أن يتم إيقاف المد لمدة 3 سنوات" وتعالت الأصوات داخل القاعة فقال رئيس المجلس: "أصبروا يمكن الحكومة تمد الإيقاف لمدة 10 سنوات، وسوف نرجئ الموافقة على هذه المادة".

وتابع: "من حيث المبدأ الاتجاه العام الموافقة على مشروع القانون ولكننا سوف نرجئ الموافقة على هذه المادة لمزيد من الدراسة".

ويهدف مشروع القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظراً لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.