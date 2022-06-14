امريكا: زيلينسكي يملك صلاحية قرار التفاوض أوالحرب مع روسيا

وقالت سميث في مؤتمر صحافي افتراضي اليوم، أن "قوائم حاجات أوكرانيا العسكرية انتقلت من أنظمة الدفاع الجوي إلى الدبابات مرورا بالأسلحة الثقيلة وحماية السواحل".

وأوضحت أن "وزراء الدفاع سيبحثون في اجتماعاتهم تعزيز الدفاع والردع شرق الحلف في الأمدين المتوسط والبعيد، وأيضا مسألة انضمام السويد وفنلندا التي اعتبرتها تعزيز لقوة الناتو عسكريا وسياسيا".



وأتت هذه التطورات بينما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "لدى بلاده ما يكفي من الذخيرة لمواجهة القوات الروسية، مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ 111".

ويشار إلى أن وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف الناتو سيجتمعون يومي 15 و16 من حزيران في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية.

