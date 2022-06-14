المصري مؤمن سليمان يعلن نهاية عقده مع القيثارة الخضراء

وقال سليمان في منشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك"،: "غدا آخر يوم في عقدي الرسمي مع نادي الشرطة، لكني سوف أكمل المشوار لنهاية الموسم".

وأضاف: "على مدار 10 أشهر حافلة بالأحداث التي لا تنسى، كسبت قبل البطولة أشخاصا أعتز بهم وعاشرت شعبا أصيلا احتضني من اللحظة الأولى، ولم أشعر يوما بالغربة، صرت أحب العراق بكل ما فيها".



واوضح سليمان ان "ما تم من نجاح أهديه لجمهور الشرطة في المقام الأول، وأشكر الله أني كنت جزء من منظومة عمل أعطت الجمهور فرحة يستحقها بعد غياب لسنوات".

وتابع: "أشكر اللاعبين لتحملهم ضغطي عليهم بدنياً ونفسياً، وأحيانا عصبيتي الزائدة، وعاملتكم كأولادي وإخوتي الصغار ورددتم المعاملة الحسنة ضعفين من التزام مع روح قتالية وبجانب التفاني من أجل الفريق وإنكار الذات".

وختم سليمان: "أشكر الإدارة التي وقفت بجانبنا في السراء والضراء، لقد قاربت الرحلة على النهاية، وتبقى ذكرياتها محفورة في عقلي وقلبي لا تمحى".

