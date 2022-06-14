إحباط تلاعب وتزوير للحصول على قروض من مصرف حكومي

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق واسط نجح بإحباط محاولة الحصول على قروضٍ من المصرف العقاريِّ في المُحافظة عبر التلاعب والتزوير، مُبيّنةً ضبط (4) معاملات قروضٍ وصورة سجل (قبول تنظيم المعاملات) للمُقترضين، فضلاً عن أصل استمارات (الكود) الصحيحة.وأضافت أنَّ "مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار كشف عن قيام شركة النخيل لإصدار بطاقات (ماستر كارد) باختلاس مبلغ (575,040,000) مليون دينارٍ من المُوظَّفين والمُتقاعدين المُوطَّنة رواتبهم على مصرف الرشيد، لافتة إلى قيام الشركة باستقطاع مبالغ مقابل إصدار البطاقات بشكلٍ يدويٍّ عند تسلمها من قبل المُوظَّفين والمُتقاعدين، واستقطاع المبالغ (مرة أخرى) إلكترونياً عند إصدار البطاقات".

وأوضحت أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان ضبط حالاتٍ تمَّ فيها استقطاع مبالغ ماليَّـة من المُتقاعدين في دائرة تقاعد ميسان من قبل شركة النخيل دون سندٍ قانونيٍّ، مُنوِّهةً بأنَّ تلك العمليَّات المُخالفة للقانون تمَّت بدون وصولاتٍ ودون تنزيل المبالغ المُستقطعة في سجلاتٍ رسميَّةٍ خاضعةٍ للتدقيق، مُبيّنةً أنَّ الفريق تمكَّن من ضبط قسمٍ من المبالغ الماليَّة التي تمَّ استيفاؤها مع سِجلٍّ غير رسميٍّ".



وأكَّدت الدائرة "تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّـة بالعمليَّات المُنفَّذة وفق مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قضاة محاكم التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في واسط وذي قار وميسان؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".