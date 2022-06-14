شكرا لقرائتكم خبر عن "آثار النواب" تناقش الأحد طلب الإحاطة عن تطوير ميادين ههيا بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب الأحد المقبل، اجتماعا لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب نادر مصطفي وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن تطوير ميادين مركز ههيا وشوارعها الرئيسية بمحافظة الشرقية.

جدير بالذكر أن النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والقافة والآثار بمجلس النواب، طالب الاهتمام بثقافة الطفل، كما دعا إلى تعزيز الاعتمادات المالية للمركز القومي لثقافة الطفل.

وشدد "مصطفى" خلال مناقشة مشروعى الخطة والموازنة للعام المالى 2022-2023 لـ7 قطاعات من وزارة الثقافة وهى "دار الكتب والوثائق القومية – الهيئة المصرية العامة للكتاب- المركز القومى لثقافة الطفل - صندوق التنمية الثقافية- الديوان العام للمجلس الأعلى للثقافة -الأمانات الفنية للمجلس- مكتب وزير الثقافة" على أهمية دعم قطاع ثقافة الطفل نظرا لبناء إنسان مصرى واعى وقادر على مواجهة أى تحديات أو مخاطر تهدد البلاد فضلا عن النهوض بالبلاد.